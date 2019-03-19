أخبار مصر | المرتب 4 آلاف.. 13 معلومة عن البرنامج التدريبي لتأهيل 150 شابا للعمل كـ"رفيق مسن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرتب 4 آلاف.. 13 معلومة عن البرنامج التدريبي لتأهيل 150 شابا للعمل كـ"رفيق مسن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقديم لبرنامج "تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب للعمل كرفيق مسن" والذي يستهدف تأهيل 150 شابا وفتاة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بملف كبار السن.

وتنشر الخليج 365 تقريرا معلوماتيا عن التدريب والشروط الواجب توافرها × 13 خطوة:

1_ أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط فى دور الرعاية ولكن ايضا توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن والذى يعد أحد أهم برامج الوزارة فى 2019.

2_ تم تشكيل لجنة عليا لشؤون كبار السن تجتمع بشكل دورى لدراسة مشكلات وقضايا كبار السن وتقدم مقترحات وتتابع تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعه لدعم كبار السن.

3_ التدريب يأتي تفعيلا وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر.

4_ فتح باب التقديم للالتحاق وذلك فى الفترة من 17 مارس وحتى الرابع من إبريل القادم للشباب الراغب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية فقط.

5_يمكن للراغبين الاطلاع على الشروط اللازمة والتقديم وارسال السير الذاتية من خلال الرابط التالى:

https://goo.gl/forms/mpcLw3G8VEARjmsa2

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6_ يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى باجتياز البرنامج التدريبى على تقديم خدمات رعاية المسنين.

7_ سيتم توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيه.

8_ إعداد منهج تدريبى موحد وشامل لرفيق المسن.

9_ بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم وإختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.

10_ لابد أن يكون الشاب او الفتاة مصرى الجنسية.

11_ أن يتراوح السن من 18 -45 عاما.

12_ أن يكون حاصل على ثانوية عامة، أو مايعادلها.

13_ خالٍ من الأمراض الجسدية والنفسية.