أخبار مصر | التضامن: فتح باب التقديم لتأهيل الشباب الراغب للعمل كرفيق مسن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقديم لبرنامج "تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب للعمل كرفيق مسن" والذى يستهدف تأهيل 150 شاب وفتاة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بملف كبار السن.

وصرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، أن الاهتمام برعاية المسنين وكبار السن أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط فى دور الرعاية ولكن أيضا من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن والذي يعد أحد أهم برامج الوزارة فى 2019.

وأضافت والى أنه تم تشكيل لجنة عليا لشؤون كبار السن تجتمع بشكل دورى لدراسة مشكلات وقضايا كبار السن وتقدم مقترحات وتتابع تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لدعم كبار السن فضلا عن أن برامج الوزارة تضع كبار السن على رأس أولوياتها ومنها برنامج كرامة للدعم النقدى وبرنامج الضمان الاجتماعي فضلا عن الأندية الاجتماعية للمسنين.

من جانبها أوضحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج رفيق المسن، يأتي تفعيلا وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة و المعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية، ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن الغير قادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة فى هذا المجال.

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وأشارت الألفي إلى أنه قد تم فتح باب التقديم للالتحاق وذلك فى الفترة من 17 مارس وحتى الرابع من أبريل القادم للشباب الراغب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية فقط وهى محافظات المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج ويمكن للراغبين الاطلاع على الشروط اللازمة والتقديم وإرسال السير الذاتية من هنا

ومن المقرر أن يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي باجتياز البرنامج التدريبى على تقديم خدمات رعاية المسنين كما سيتم توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدا من 4000 جنيه.

وأضافت الألفى أنه تم إعداد منهج تدريبي موحد وشامل لرفيق المسن ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.

وجدير بالذكر فانه من بين الشروط المطلوبة للتقديم أن يكون الشاب أو الفتاة مصرى الجنسية ويتراوح السن من 18 -45 عام حاصل على ثانوية عامة أو ما يعادلها خالى من الأمراض الجسدية والنفسية.