انت الان تتابع السيسي يزور جناح البنك الأهلي على هامش «ملتقى أسوان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لجناح البنك الأهلي في مدينة أسوان، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، قبل عودته إلى القاهرة اليوم الثلاثاء. كان في استقبال الرئيس هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء فاروق - الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع ، وإنجي حراز مدير عام الخدمات الرقمية بالبنك ، وتضمن الجناح نموذجا متكاملا لفروع الخدمة الالكترونية وهي احدث إنجازات البنك الأهلي المصري التي تضاهي الاساليب التكنولوجية المتطورة في تقديم الخدمة المصرفية.

وحسب بيان للبنك - تأتي فروع البنك الأهلي المصري للخدمة الالكترونية امتدادا للتطور التكنولوجي الذي ينتهجه البنك حيث لا تتضمن غرفا محصنة او حركة مستندات تقليدية ، وانما تعمل من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل وانما فقط ممثلين لخدمة العملاء على اعلى مستوي من الكفاءة والتدريب بهدف تقديم المعلومات

Advertisements