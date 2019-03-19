إخلاء مدرسة بالقليوبية من الطلاب بسبب حريق

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حريق - أرشيفية
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق شب فوق سطح مدرسة رابعة العدوية، بجوار الإدارة التعليمية بقليوب، دون وقوع أى خسائر بشرية، حيث أمسكت النيران في كمية من المخلفات أعلى المدرسة نتيجة قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب الأدلة الجنائية، لمعرفة أسباب الحريق، كما كلفت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قليوب، بإعداد تقرير فني بصلاحية المبنى بعد الحريق، وما إذا كان قد تأثر بالحريق من عدمه.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق فوق سطح إحدى المدارس بقليوب. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران، دون وقوع اى خسائر بشرية، وتبين من المعاينة أن الحريق شب في بسبب عقب سيجارة. وأكد
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق فوق سطح إحدى المدارس بقليوب.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران، دون وقوع اى خسائر بشرية، وتبين من المعاينة أن الحريق شب في بسبب عقب سيجارة.
وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الحريق لم يسفر عن إصابة أي طالب داخل المدرسة، وقام الإشراف اليومي بالإشتراك مع مسؤلي الأمن بالمدرسة، باصطحاب تلاميذ كل فصل على حدى للخروج بسلام من المدرسة.
وأضاف أن هناك تحقيقات مستمرة من قبل إدارة الشؤون القانونية، وأمن الإدارة والمديرية للوقوف على أسباب الحريق تمهيدا لمجازاة المتسبب.
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