شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا يستقبل وفد اتحاد الصناعات المصرية (تفاصيل اللقاء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أدجار لونجو، رئيس زامبيا، وفد اتحاد الصناعات المصرية، الذي يقوم بزيارة إلى زامبيا، لبحث فرص زيادة الصادرات المصرية إلى زامبيا وزيادة التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.

وقال أحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، إن هذا اللقاء يعبر عن اهتمام الحكومة الزامبية على أعلى مستوياتها بتلك الزيارة غير المسبوقة واعتبارها بداية جديدة لتشجيع الصادرات المصرية إلى زامبيا ودفع التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأضاف أن الرئيس الزامبي رحب، خلال اللقاء، بالوفد الزائر، وأكد أنه أعطى تعليماته لكافة الوزراء بإبداء أكبر قدر من التعاون مع الوفد الزائر وبحث كافة سبل التعاون الممكنة، مؤكدا خلال حديثه على حرص زامبيا على التعلم من الخبرات المصرية في كافة المجالات وألا يقتصر التعاون على التجارة فقط، وأهمية أن يمتد إلى تشجيع الاستثمارات المصرية في زامبيا.

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الرئيس الزامبي يستقبل وفد اتحاد الصناعات المصرية

وأكد السفير المصري، خلال اللقاء، أن تلك الزيارة تأتى ترجمة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم التواصل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات خاصة المجالات الاقتصادية، وأن التعاون مع زامبيا يحظى باهتمام سيادته نظرا لما تتمتع به البلدان من علاقات تاريخية وثيقة وهو ما نرى أهمية ترجمته على الصعيد الاقتصادى، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذي يمثله هذا الوفد في تدعيم هذا التعاون.

وأشار رئيس الوفد ورئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات، الدكتور شريف الجبلى، إلى أن اتحاد الصناعات حرص على تطعيم هذا الوفد بشركات من كافة التخصصات في مجالات تكنولوجيا الاتصالات، والخدمات المصرفية، والأسمدة والكيماويات، والإنشاءات، والأدوية والمستحضرات الطبية، والطباعة والتغليف، والصناعات الهندسية بأنواعها، وأنهم حريصون على الالتقاء بأكبر عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الزامبيين خلال زيارتهم الحالية.

حضر اللقاء مع الرئيس، وزراء التجارة والخارجية ووزير رئاسة الجمهورية ورئيس هيئة التنمية الزامبية، بينما شارك من الجانب المصرى رئيس الوفد د. شريف الجبلى وأعضاء الوفد الزائر.

وبدأ منتدى الأعمال المصرى الزامبي الذي نظمته السفارة المصرية في لوساكا أعماله، الثلاثاء، بحضور عدد كبير من الشركات الزامبية الراغبة في التعاون مع مصر.