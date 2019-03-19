شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء كامل: ملتقى الشباب العربي الإفريقي خلق صورة إيجابية للدولة المصرية ويدشن مرحلة جديدة من التكامل بين مصر والدول الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الإعلامية لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة سى سى بلاس للاستشارات الإعلامية والعلاقات العامة، ومؤسسة قمة «صوت مصر»، بملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي عقد في أسوان، وأشارت إن المؤتمر عكس ثقل مصر بالقارة الإفريقية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف القارة السمراء الذي تم إهماله خلال الفترات السابقة

وقالت «كامل»: «فكرة المنتديات، التي تبناها الرئيس السيسي، تفاعلت وتطورت على مدى السنوات الماضية حتى أصبحت مؤسسة عظيمة، ومن خلالها يتضح هدف الرئيس وهو وضع الشباب في مقدمة اهتماماته مؤكدا قدرة الشباب المصري على قيادة مؤسسات الدولة.»

وثمنت لمياء كامل خلال لقاءها مع برنامج «كلام بنات» ،الذي يذاع على قناة “Ten”، كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر، والتي دعا فيها إلى الحوار ومجابهة التحديات في القارة الإفريقية، مؤكدة إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي يدشن مرحلة جديدة ترتكز على التكامل وتعزيز التعاون على كافة المستويات بين مصر وكل الدول الإفريقية، بجانب إزالة كافة الحواجز التي تعرقل مسيرة العلاقات العربية- الإفريقية، كما جاء اختيار مدينة أسوان لعقد الملتقى اختيارا موفقا جدا، حيث سلط الأضواء على المدينة كوجهة سياحية ساحرة، ليعيد وضعها على خريطة السياحة العالمية

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كما أشادت «كامل» بالتوصيات التي انتهى إليها ملتقى الشباب العربي الإفريقي خاصة ما يتعلق بتوصيات البحث العلمي مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، فتناول دور التكنولوجيا الحديثة في تنمية المجتمعات من شأنه زيادة قيمة الملتقى ووضعه في مصاف الملتقيات العالمية التي تعقد في أمريكا وأوروبا.

وأضافت «لمياء كامل»: «استطاع المؤتمر خلق صورة ذهنية إيجابية عن الدولة المصرية وهوما نهتم به في»قمة صوت مصر«، التي ننظمها سنويا، لقد أظهر ملتقى الشباب العربي الإفريقي ثقل مصر السياسي ودورها في تأهيل الشباب على القيادة، بجانب اعطاءهم فرصة التحاور مع الثقافات الأخرى مما يقلل التناحر والصراع، وبالتالي يحد من انتشار الإرهاب الفكري والديني.»

وشددت لمياء على أهمية الصورة التي ظهرت بها الدولة المصرية من خلال تواصل الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مع الشباب بصورة تلقائية، هذه الصورة تقرب الشباب من القيادات وتبعدهم عن الواقع الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعربت لمياء عن سعادتها بالمشاركة الفعالة للشباب خلال الملتقى على مستوى التنظيم والحضور وأن الفضل يرجع إلى دور الأكاديمية الوطنية للشباب، التي دشنها الرئيس السيسي، وأخرجت أجيالا قادرة على تقلد المناصب العليا، والقيام بدور كبير في تنظيم وإدارة المنتديات العالمية.