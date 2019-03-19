شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة ناعوت: تلقيت تهديد بالقتل عبر «تويتر» بسبب «مسجدي نيوزيلاندا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إنها تلقّت تهديدات بالقتل عبر موقع «تويتر»، بعد ما كتبته تعقيبًا على حادث نيوزيلاندا الإرهابي.

وأوضحت «ناعوت» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يحمل اسم «عبدالرحمن Abdulrahman»، هددها في رسالة خاصة بالقتل قائلًا «لو تكتبين كلامًا جيدًا ومعقولًا، حتى لو كنت ضدنا كنا صبرنا واعتبرناكِ خصما.. لكنك غبية جدًا وأيامك قليلة وسيستريح العالم من حماقتكِ.. والسبب الذي نقتلك به ليس لأنك ضدنا بل لأنك أغبى من الحمير وغباؤك هو اللي سبب لك المشاكل التي ستحدث لك».

وأكدت «ناعوت» في تصريحاتها، أنها بصدد التقدم ببلاغ رسمي للجهات المعنية، مشيرة إلى أن عدة جهات أمنية وسيادية تواصلت معها بعد واقعة التهديد.