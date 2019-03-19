شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الحكومة بالتصدي لها.. 10 مليون حساب وهمي على «التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بيان عاجل، اليوم الثلاثاء، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر وانستجرام».

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ووصف «عامر» في بيانه وجود 10 مليون حساب شخصي مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بـ«الكارثة» التي تتطلب التصدي لها من جانب الحكومة، خاصة وأنه من السهل أن يتم ارتكاب جرائم تحت مسمى هذه الحسابات ولا نستطيع الوصول إلى المنفذين.

وطالب النائب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في كشف هوية أصحاب هذه الحسابات أمام الرأي العام، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تستخدم هذه الحسابات لبث السموم والشائعات والأكاذيب والأفكار الإرهابية والتكفيرية عبر وسائل السوشيال ميديا .

وحذر المهندس محمد فرج عامر الحكومة من السكوت عن هذا الملف الخطير الذي ستكون له آثاره السلبية على المجتمع، مؤكدا أن الإرهابيين لجأوا إلى هذه الأساليب القذرة بعد نجاح الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات موجعة ضدهم .