شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» ترفع رسوم المغادرة على المسافرين ٥ دولارات بدءًا من أول نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الطيران المدني إن القرار الصادر بشأن زيادة الرسوم المقررة، والتي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية، والذى اتخذه المجلس الأعلى للتسعير، بعد دراسة متأنية وطبقاً لما هو معمول به في جميع مطارات العالم وبما يتوافق مع التحديات ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية سيتم تنفيذه اعتبارًا من الموسم الشتوى القادم أي مع بداية شهر نوفمبر 2019.

وأضافت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن الزيادة في الرسوم الجديدة تقدر بـ5 دولارات فقط عن القيمة التي يتم تحصيلها حالياً والتي لم يتم رفعها منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي مواكباً لخطة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشياً مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء مطبق في معظم المطارات العالمية التي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات ومواكبة كل ما هو جديد في صناعة الطيران والسعي نحو تلبية احتياجات ومتطلبات المسافرين المتغيرة والمتطورة بصفة مستمرة.