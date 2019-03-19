شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى لمتابعة الملفات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الحكومة عصر غد الأربعاء، اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة. وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك فى إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التى سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

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