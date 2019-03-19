شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كازاخستان نور سلطان باييف يستقيل من منصبه بعد 28 عاما فى الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت روسيا اليوم فى خبر عاجل، بأن رئيس كازاخستان نور سلطان باييف استقال من منصبه، بعد 28 عاماً في الحكم، حيث أعلن ذلك فى كلمة أذاعها تلفزيون بلاده

وتولى باييف منصبه عام 1990، حيث حصل على حوالى 6 فترات رئاسية كاملة.