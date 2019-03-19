شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. «الجنايات» تصدر حكمها على 40 متهمًا في «الاتجار بالبشر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكمها على 40 متهمًا، من بينهم موظف في وزارة الخارجية، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين».
صدر الحكم، برئاسة المستشار السيد البدوى أبوالقاسم، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار، ومصطفى سيد محروس.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد قرر إحالة 40 متهمًا، من بينهم موظف في وزارة الخارجية، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين».
وذكر بيان للنائب العام، أن «نيابة الأموال العامة العليا باشرت تحقيقاتها في الواقعة، بعد تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية بالإتجار في وظيفته، بالاشتراك مع آخرين، في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية».
وأضاف البيان أن «نيابة الأموال العامة العليا أصدرت أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين، وتفتيش محال إقامتهم لضبط المستندات المزورة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا جميعهم بارتكاب الجرائم المسندة إليهم».
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