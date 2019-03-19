شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يطلق النار عشوائيًا في أوسيم: «قتل 4 وأصاب 5 بينهم شرطيان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق أحد الأشخاص في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، الثلاثاء، النيران على عدد من أهالي المنطقة بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، فضلًا عن ضابط وأمين شرطة.

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انتقل اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إلى مكان الواقعة، وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن المتهم مهتز نفسيًا، وفتح النيران بشكل عشوائي على الأهالي بمحيط سكنه، فانتقلت قوة من مركز شرطة أوسيم للسيطرة على الأوضاع، فأطلق المتهم تجاههم النيران، فقتل 4 أشخاص وأصاب 3 آخرين وضابطًا وأمين شرطة، وتمكنت القوات من قتل المتهم.

وأكد مصدر بمديرية أمن الجيزة أن الأوضاع مستقرة في مكان الحادث، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا في مكان تبادل إطلاق النار، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.