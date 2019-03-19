شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس «تضامن النواب» مع سفير أوزبكستان بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، سفير أوزبكستان بالقاهرة، أيبيك عارف عثمانوف، بالمجلس، الثلاثاء.

وقال «القصبي»، خلال اللقاء، إن العلاقات بين مصر وأوزبكستان تاريخية وقوية، وهناك قواسم مشتركة في التاريخ، والمناخ مهيأ لتعزيز أفق التعاون بين البلدين خاصة البرلمانية منها.

وسلم السفير الأوزبكى، الدكتور القصبى، برتوكول تعاون بين البرلمانيين المصري والأوزباكستانى، ورحب زعيم الأغلبية البرلمانية بمذكرة التعاون، مؤكدا أنه سيرفعها للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، داعيا السفير لمزيد من التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادى والتجارى والسياحى.

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وأعلن «عثمانوف» عن قرار الخطوط الجوية الأوزباكستانية بتنظيم رحلات جوية مُباشرة إلى مصر، وأوضح أن هذه الرحلات ستكون مباشرة إلى مطاري القاهرة وشرم الشيخ.

وأكد حرص بلاده على توطيد العلاقات بين البلدين من خلال توصيات رئيس الدولة والتى أشار فيها إلى تعزيز العلاقات مع البلدان العربية وخاصة القاهرة، مؤكدا أيضا سعى بلاده إلى زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والروحية.

وأشار إلى أن المواطنين في بلاده يعرفون الدكتور عبدالهادى القصبى ليس كنائب فقط بل رئيس للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، لافتا إلى أنه تم منح الدكتور القصبى لقب سفير السياحة في أوزبكستان، مضيفا أن الطرق الصوفية تخلق جسرًا في الدين الإسلامى الحنيف بين الدول لأن غايتهم هو التقرب إلى الله عز وجل.

ورحب القصبى، باختياره سفيرا للسياحة بأوزباكستان، قائلا «هذا شرف عظيم ووسام أضعه على صدرى»، مضيفا أن التصوف يجمع بين شعبى مصر وأوزباكستان، وهو تطبيق كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو منهج يدعو للوسطية والتسامح وقبول الآخر ويرفض التشدد والتعصب بكل أنواعه ويرفض العنف والإرهاب.