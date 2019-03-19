شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في مكتبه سفير الاتحاد الأوروبي، إيفان ساركوس، والوفد المرافق له.

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وتطرق «فائق»، في حديثه عن النشاطات المختلفة لحركة حقوق الإنسان أثناء زيارته الأخيرة إلى جنيف، ورد على بعض التساؤلات التي طرحها سفير الاتحاد الأوروبي حول اهتمام مصر بعملية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة.

وقال «فائق» إن ذلك يعكس الجهود المصرية بالارتقاء بحالة حقوق الإنسان.

وأكد الجانبان على التعاون المستمر بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.