شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 ألف قرص «فياجرا» و20 جوال خامات منتهية الصلاحية في مصنع بالعامرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داهمت حملة تموينية مكبرة مصنع منتجات دوائية غير مرخص بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، الثلاثاء، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحرير محاضر للمصنع.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه في إطار ضبط الأسواق وحماية المستهلك قامت إدارة التجارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين الإسكندرية بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع منتجات دوائية غير مرخص بالعامرية يقوم بتقليد العلامة التجارية لإحدى الشركات الكبرى المملوكة غير مخالف لقانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية ومخالف لأحكام قانون 127 لسنة 55 الخاص بتنظيم تداول الأدوية وتصنيعها ومخالف لقانون 281 لسنة 94 الخاص بمنع الغش التجاري والتدليس ومخالف لقانون 453 لسنة 54 وتعديلاته الخاص بالتراخيص.

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وأوضح «سعد الله» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم التحفظ على الكميات الآتية: 50 سبت بلاستيك بكل سبت 400 شريط ملطف للالتهابات الحلق و160 ألف قرص استحلاب و135 كرتونة بكل منها 18 علبة بكل علبة 24 شريط بكل شريط 8 حبات و100 كيس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ولا تاريخ الصلاحية بكل كيس عدد 500 قرص استحلاب و56 كرتونة بكل كرتونة 16 علبة بكل علبة 60 قطعة حلوى غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وجوال زنة 25 كجم بودرة تستخدم لإنتاج المستحضرات الطبية و20 جوال خامات دوائية «دكستورز» منتهية الصلاحية و750 شريط «فياجرا» جنسية رجالى بكل شريط عدد 6 حبات دون ترخيص من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الحملة ضبطت 15000 قرص «فياجرا» مجهولة المصدر ومصنعة من خامات مجهولة وجوال به 1500 كبسولة تخسيس بدون بيانات و1700 شريط تخسيس بدون بيانات بكل شريط عدد 6 كبسولة و10 عبوات تلميع لزوم تلميع «الفياجرا» و15 التغليف خاص بالتصدير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

ضبط خامات دوائية منتهية الصلاحية داخل مصنع مخالف فى العامرية

ضبط خامات دوائية منتهية الصلاحية داخل مصنع مخالف فى العامرية

ضبط خامات دوائية منتهية الصلاحية داخل مصنع مخالف فى العامرية

ضبط خامات دوائية منتهية الصلاحية داخل مصنع مخالف فى العامرية