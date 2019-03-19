شكرا لقرائتكم خبر عن فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد لعودة مُعتمري غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت السلطات المصرية، الثلاثاء، معبر رفح البري في شمال سيناء في اتجاه واحد لعودة الفوج الأول من مُعتمري غزة إلى القطاع، بعد أداء مناسك العمرة في السعودية.

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وقال مصدر مسؤول إنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء إجراءات عودة المعتمرين الغزيين وتسيير إجراءات العبور، مُشيرا إلى أن الفوج الأول يضم ٨٣٧ معتمرًا غزيًا.

وأضاف المصدر أنه سيتم غدًا، فتح المعبر في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، بعد فتحه في اتجاه واحد لعودة معتمري غزة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري، وذلك للمتبقي من الحافلة الأولى والحافلات الثانية والثالثة والرابعة من كشف (٣/١٨) مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، على أن يكون التواجد غدًا في السادسة والنصف صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.