شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأمن يستمع لشهود العيان فى مقتل 5أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة فى إطلاق نار بأوسيم اليوم الثلاثاء، حيث تبين أن المتهم "محمود. م. أ " عامل أطلق النار من سلاح آلى بطريقة عشوائية، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة آخرين، وفور وصول قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم أطلق المتهم الرصاص تجاه رجال المباحث، مما أسفر عن إصابة الرائد عمرو عطيطو معاون مباحث أوسيم، بالإضافة إلى إصابة أمين شرطة.

وخلال تبادل إطلاق النار مع المتهم أصيب بعيار نارى أسفر عن مقتله.

وعينت مديرية أمن الجيزة خدمات أمنية بموقع الحادث، كما تم تزويد مستشفى أوسيم بعدد من رجال الشرطة لتأمينها بعد نقل الضحايا إليها.

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وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى محل الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الضحايا، ومعاينة موقع الحادث.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل أطلق النار خلال المشاجرة مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وخلال محاولة القوة الأمنية السيطرة على المتهم أطلق العامل النار مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، ولقى المتهم مصرعه خلال تبادل إطلاق النار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.