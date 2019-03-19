شاهد فى دقيقة.. كيف تستخرج رخصة قيادة دولية للمسافرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، ومنها: - تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية - موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المعد لذلك - أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت التقديم Advertisements - أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول مستندات مطلوبة لإصدار الرخصة الدولية - صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع - تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة - جواز سفر سارى لطالب التراخيص - موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية

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