"حالته حرجة للغاية".. مصدر يكشف حجم إصابة ضابط الشرطة في حادث أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد شعبان:
كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل إصابة معاون مركز شرطة أوسيم أسلام عطيتو، وأمين شرطة على صلاح في حادث إطلاق النار بمركز شرطة أوسيم.
وقال المصدر، لمصراوي، أن النقيب إسلام عطيتو معاون المباحث حالته حرجة، بعدما إصيب بثلاث طلقات نارية في البطن والقدم، (فتحة دخول وخروج) نظرا لقربه من مسافة مصدر إطلاق النار، بينما إصيب أمين شرطة على صلاح بطقة في القدم.
وتابع المصدر، أنه تم نقل المصابي الشرطة لمستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث تم إدخال النقيب "عطيتو" لغرفة العمليات.
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