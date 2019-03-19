زوجان ونجلهما.. ننشر أسماء وحالة مصابي حادث أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر طبي عن أسماء وحالة مصابي حادث إطلاق النار العشوائي بمنطقة الصفيرة في مركز أوسيم، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن المصابين هم: محمود محمد 40 سنة، 3 طلقات في الحوض والفخذ والذراع، وزوجته "نعمة عبد الجواد عبد الغفار" 40 سنة مصابة بطلق في البطن ونجلهما "يوسف" 15 سنة مصاب بطلق ناري بالذراع والخصية.

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أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن المصابين خضعوا للإسعافات اللازمة على مدار ساعتين داخل مستشفى أوسيم المركزي، ونقلوا بعدها إلى مستشفى قصر العيني.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بموقع الحادث، تزامنا عم وصول تعزيزات أمنية تضم مجموعات قتالية وتشكيلات من الأمن المركزي؛ للسيطرة على الموقف.

وقتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرين بينهم ضابط وأمين شرطة برصاص شخص يدعى "م.ع" مصاب باضطراب نفسي.