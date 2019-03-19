"مقتل 5 أشخاص".. اللقطات الأولى من موقع حادث أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد شعبان:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديوهات ترصد نقل إحدى الجثث التي لقت مصرعها إثر أطلاق نار بمدينة أوسيم شمال الجيزة.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن المتهم فتح النار بشكل عشوائي على الأهالي بمحيط سكنه بممنطقة الصفيرة.

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أضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتهم "م.م" تسبب في مقتل 4 أشخاص و3 مصابين من الأهالي، إلا ان قوات الشرطة تعاملت بحزم معه فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من قتله ليرتفع عدد القتلى إلى 5 أشخاص.

أكد المصدر أن الأوضاع مستقرة في مكان الحادث، إذ فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمكان تبادل إطلاق النار للوقوف على ملابسات الواقعة.