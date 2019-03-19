مصدر عن منفذ "حادث أوسيم": قتل والديه وهاجم الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني من موقع حادث إطلاق النار الذي وقع بمنطقة الصفيرة بمركز أوسيم شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إن المتهم فتح النار على عائلته ما أسفر عن مقتل والديه.

أضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن المتهم خرج إلى الشارع، وفتح النار بشكل عشوائي على المارة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى أوسيم المركزي.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن ضابط شرطة من قوة قسم أوسيم وأمين شرطة أصيبا بطلقات نارية، ونُقلا إلى مستشفى الشرطة للعلاج.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بموقع الحادث، تزامنا مع وصول تعزيزات أمنية تضم مجموعات قتالية وتشكيلات من الأمن المركزي؛ للسيطرة على الموقف.

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