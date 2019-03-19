بالصور.. نقل مصابي "حادث أوسيم" إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نقل رجال الإسعاف 3 من مصابي حادث إطلاق النار العشوائي الذي وقع بمركز أوسيم، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى المركزي.
وأفاد مصدر طبي مسؤول بأن هناك مصابين اثنين حالتهما الصحية خطرة، يخضعان للعناية الفائقة لإنقاذ حياتهما.
وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بموقع الحادث، تزامنا عم وصول تعزيزات أمنية تضم مجموعات قتالية وتشكيلات من الأمن المركزي؛ للسيطرة على الموقف.
وقتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرين بينهم شرطيين برصاص أحد الأشخاص مصاب باضطراب نفسي، وتعاملت قوات الأمن مع المتهم، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتله.
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