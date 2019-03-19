مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع "حادث أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتقل اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى موقع تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وأحد الأشخاص بمركز أوسيم، اليوم الثلاثاء.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيًا بموقع الحادث، تزامنا عم وصول تعزيزات أمنية تضم مجموعات قتالية وتشكيلات من الأمن المركزي؛ للسيطرة على الموقف.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن مهتز نفسي فتح النار بشكل عشوائي على الأهالي بمحيط سكنه بمنطقة الصفيرة.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتهم تسبب في مقتل 4 أشخاص و3 مصابين من الأهالي، إلا ان قوات الشرطة تعاملت بحزم معه فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من قلته.

أكد المصدر أن الأوضاع مستقرة في مكان الحادث، إذ فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمكان تبادل إطلاق النار للوقوف على ملابسات الواقعة.

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