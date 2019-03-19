مصادر تكشف تحركات أعضاء مجلس "الصحفيين" للانضمام لتشكيل هيئة المكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر بمجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل التحركات والمشاورات التي تتم بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين حول تشكيل هيئة المكتب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين أكد لمصراوي أمس، أنه سيتم تشكيل هيئة المكتب بالتوافق، حيث من المقرر أن يبدأ التحرك خلال أيام وعقد جلسات مع أعضاء المجلس لتنسيق المهام وحسم كافة الأمور قبل عقد الاجتماع الأول.

وأوضح المصادر – التي رفضت ذكر اسمها- لمصراوي، أن هناك مشاورات تجري حاليًا من خلف الكواليس بسبب رغبة عدد من الأعضاء في الفوز بمناصب داخل الهيئة، لا سيما وأن منصب السكرتير العام أصبح شاغرًا بعد خروج حاتم زكريا من مجلس النقابة.

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وأضافت المصادر أن "هناك تحركات من أكثر من عضو لشغل المنصب أبرزهم جمال عبد الرحيم الذي كان متوليًا إياه وقت النقيب يحيى قلاش، ومحمود كامل الحاصل على أعلى أصوات في الانتخابات ومحمد شبانة حال تركه لمنصب أمين الصندوق وهشام يونس الذي كان عضوًا سابقًا بمجلس النقابة وحسين الزناتي السكرتير العام المساعد".

وأضافت المصادر، أن منصب الوكيل الأول يظل قائمًا بقوة في يد "خالد ميري"، والذي يرأس بدوره لجنة القيد وحصل على ثاني أعلى الأصوات في الانتخابات، كما يترشح معه كلاً من "هشام يونس – الذي يسعى للعودة للجنة القيد مجددًا- ومحمد خراجة ومحمود كامل" لوكالة المجلس سواء على الأول أو الثاني، فيما يبقى منصب أمين الصندوق حائرًا بين محمد شبانة صاحب المنصب ومحمد خراجة الذي كان يرغب في توليه الدورة الماضية وتولى رئاسة مشروع العلاج بدلا منه.

وعلى صعيد اللجان، تعتبر لجنة الحريات التي ظلت معطلة خلال فترة عمل المجلس السابق محل رغبة عضوين من المجلس في الفوز برئاستها وهما عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، فيما تبقى لجنة التدريب محط أنظار أيمن عبد المجيد رئيسها الحالي ومحمد يحيى المنضم مؤخرًا لعضوية المجلس بسبب مشروعاته التي يرغب في تطبيقها فيها.

وأكد حماد الرمحي لمصراوي، أنه يرغب في إعادة إحياء لجنة الخدمات ورئاستها لقدرته على توفير خدمات لجموع الصحفيين من خلال علاقاته، فضلا عن رغبته في الانضمام لعضوية لجنة الإسكان كونها لجنة خدمية هامة ومشروعاتها كثيرة.