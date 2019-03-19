محافظ الجيزة: التعليم الفنى قاطرة الوطن نحو التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

افتتح محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الثلاثاء، ملتقى (التعليم الفني)، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة قطاع إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت عنوان (التعليم الفني قاطرة الوطن نحو التنمية)، وأقيم بقصر ثقافة الجيزة، وذلك لبحث المشكلات التي تواجه التعليم الفني في مصر ودور التعليم الفني في التنمية الصناعية وذلك من خلال عدد من الجلسات الحوارية.

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي 31 مارس الجاري.

وقال راشد إن الاهتمام بالتعليم وتطويره يعد من الجوانب الهامة لأي دولة تسعى إلى التقدم والنهوض في شتى المجالات، لافتا إلى أن التعليم الفني والمشاكل والمعوقات التي يواجهها يجب أن تأتي على أولوية اهتمامات الدولة والقائمين على المنظومة التعليمية لما للتعليم الفني من أثر بالغ في النهوض بالمجالات الصناعية والزراعية والتجارية.

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وأضاف أن من أهم المشكلات التي تواجه التعليم الفني، النظرة السلبية من بعض أولياء الأمور تجاه التحاق أبنائهم به، كذلك قلة التدريبات المقدمة للطلاب وعدم ربطها الفعلي باحتياجات سوق العمل، كما أوضح أن اتجاه الدولة الفترة المقبلة يسير نحو الارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتقديم البرامج التدريبية وربطها بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وذلك بعد ثبوت دور التعليم الفني في تقدم عدد من الدول كانت تعاني اقتصاديا في الماضي وكذلك لخلق المزيد من فرص العمل بالمستقبل.

وبدأت فاعليات الملتقى بافتتاح المحافظ لمعرض شامل لمنتجات التعليم الفني لطلاب محافظة الجيزة ، وتقديم أعمال مجموعة من المخترعين من طلاب التعليم الفني.

كما تم عقد عدة جلسات حوارية تم خلالها بحث مشكلات التعليم الفني في مصر وسبل تطويره ودور التعليم الفني في التنمية الصناعية حيث قام بإدارة الجلسات الحوارية عدد من المتخصصين في مجالات التعليم الصناعي والزراعي والوحدة المركزية ، لتيسير الانتقال إلى سوق العمل.​