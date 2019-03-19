قوافل طبية وندوات بالتعديلات الدستورية..مستقبل وطن يواصل أنشطته بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

واصلت أمانات حزب مستقبل وطن، نشاطها المكثف في مختلف المحافظات، من أجل التواصل مع المواطنين وبحث طرق حل شكاويهم المختلفة، إلى جانب تنظيم مجموعة من الفاعليات التي تهم المواطن.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية ندوة حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بإحدى القاعات بمنطقة الدخيلة.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة مطروح ندوة حول أهمية التعديلات الدستورية بقاعة مديرية الصحة بمدينة مطروح.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بـ (مدينة بنها - شبرا الخيمة - طوخ).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الغربية قافلة طبية للكشف على أمراض العيون، وصرف العلاج اللازم، وإجراء عدد من العمليات بالمجان بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ بتنظيم قافلتين طبيتين بـ (قرية برج مغيزل مركز مطوبس - قرية السالمية مركز فوه)، وصرف العلاج اللازم بالمجان، فضلا عن تنظيم ندوتين تثقيفيتين حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بـ(بورصة أسماك كفر الشيخ دائرة مركز الرياض - قرية البصراط مركز مطوبس).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية، وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بقرية ابو خليفة مركز القنطرة غرب، فضلا عن تنظيم ندوة حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بدار مناسبات قرية الشيخه سالمه بمركز الاسماعيلية.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بـ ( قرية كحك مركز الشواشنة - قرية الناصرية مركز الفيوم - قرية الخلطة مركز يوسف الصديق - حي المبيضة قسم ثان الفيوم - بمقر الحزب بندر الفيوم).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا قافلة طبية للكشف على أمراض العيون وصرف العلاج اللازم وإجراء عدد من العمليات بالمجان بمركز سمالوط.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادى الجديد ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بـ(جمعية تنمية المجتمع قرية جده مركز باريس - مكتبة مصر العامة بمركز الخارجة).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بمركز شباب قرية أم القصور مركز منفلوط.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بـ( مقر الحزب بمدينة المنشاه - مقر الحزب بمركز طهطا - قرية بني

خالد مركز دار السلام).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة ندوتين تثقيفيتين حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بمقري (أمانة الحزب بالحوامدية - أمانة الحزب بالعمرانية)، وتم توزيع (۲۰۰) بطانية على عدد من الأسر الفقيرة بدائرة بولاق دكرور.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بمقر أمانة الحزب بمركز طوخ.

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ونظمت أمانة الحزب بمحافظة السويس ندوتين تثقيفيتين حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بـ ( شركة النصر للبترول بالسويس - مقر أمانة الحزب بالأربعين).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بحي الصوفي بمدينة الفيوم.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف بتنظيم لقاءين مع رموز العائلات بـ ( مقر الوحدة الحزبية بقرية كوم أبو خلاد مركز ناصر - مقر الوحدة الحزبية بقرية إنفط بمركز الواسطى) تم خلالهما حثهم على المشاركة بإيجابية خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بتنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بإحدى القاعات بمنطقة الفكرية بمركز أبوقرقاص.

وأٌقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج منفذين لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بـ ( قرية العسيرات مركز سوهاج - مدينة دار السلام )، وتم تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بإحدى القاعات الخاصة بمركز طهطا.

نظمت أمانة الحزب بمحافظة قنا قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات بقرية الكرنك مركز أبوتشت تم خلالها توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بـ ( مركز شباب الخارجة - مقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الخرطوم مركز الخارجة - مقر جمعية تنمية المجتمع بقرية مرزوق مركز بلاط ).

نشاط الحزب بالجامعات

نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة المنصورة بالتنسيق مع أعضاء أسرة "مستقبل وطن" معرضاً لبيع الملابس والمستلزمات الدراسية بأسعار رمزية خلال الفترة من ( 19:21الجاري) بساحة الحرم الجامعي في إطار الأنشطة الخدمية لأعضاء الأسرة.

نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة بني سويف بالتنسيق مع أعضاء ذات الأسرة ندوة بعنوان( صورة مصر في أدب نجيب محفوظ بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919 ) بإحدى القاعات بكلية الأداب، تحدث فيها الدكتور جودة مبروك ( عميد كلية الأداب ) بمشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ونظم (60) طالب وطالبة من أعضاء الأسرة حملة توعوية بمختلف الكليات لحث الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في التعديلات الدستورية المقترحة اعتبارا من ( 17 الجاري) ولمدة أسبوع.

ومن المقرر أن تنظم إدارة وحدة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ بالتنسيق مع أعضاء الأسرة ندوة بعنوان حب الوطن )، غدا الأربعاء، بإحدى القاعات بكلية الأداب وذلك لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في كافة الاستحقاقات الإنتخابية والتعديلات الدستورية المقترحة، تحاضر فيها الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي.

ونظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة المنيا بالتنسيق مع أعضاء أسرة ( طلاب من أجل مصر)، الثلاثاء، ندوة بعنوان ( التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي المصري )، بالقاعة الرئيسية بالحرم الجامعي، تحدث فيها (محمد مجاهد الزيات، محمد إبراهيم "وكيلا المخابرات العامة سابقا" بمشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتعقد إدارة رعاية الشباب بجامعة المنيا بالتنسيق مع أعضاء أسرة ( طلاب من أجل مصر) عدة ندوات تثقيفية خلال الفترة من (17 وحتى 20 مارس الجارى) بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي، لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في كافة الإستحقاقات الإنتخابية والتعديلات الدستورية المقترحة، يحاضر فيها الدكتور( حسن سند، عميد كلية الحقوق، هاني العربي، أستاذ بقسم علم الإجتماع بكلية الأداب.