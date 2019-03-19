"حسب الله": السيسي نجح بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة مصر دوليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن ردود الفعل حول توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملتقى الشباب العربي الأفريقي دليل قاطع على الدور الكبير والريادي والمحوري الذي تلعبه مصر برئاسة السيسي إقليميًا ودوليًا.

وأضاف حسب الله، في تصريحات اليوم، أن العديد من الدول العربية والأفريقية رحبت بالتوصيات الصادرة في الحفل الختامي لملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي انعقد بمحافظة أسوان إضافة إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس للقضاء على فيروس "سي" للجاليات في مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار في تعزيز مكانة مصر واستعادة دورها المؤثر في المجتمع الدولي وجعل العالم كله يحترم ويقدر الدور الفاعل والمحوري الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.