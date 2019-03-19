السيسي يزور جناح البنك الأهلي على هامش "ملتقى الشباب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لجناح البنك الأهلي في مدينة أسوان - وذلك على هامش فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي .

وكان في استقباله هشام عكاشة ، رئيس مجلس إدارة البنك، ويحيي أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وعلاء فاروق - الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، وإنجي حراز مدير عام الخدمات الرقمية بالبنك، وتضمن الجناح نموذجا متكاملا لفروع الخدمة الالكترونية وهي احدث إنجازات البنك الأهلي المصري التي تضاهي الاساليب التكنولوجية المتطورة في تقديم الخدمة المصرفية.

وحسب بيان للبنك - تأتي فروع البنك الأهلي المصري للخدمة الالكترونية امتدادا للتطور التكنولوجي الذي ينتهجه البنك حيث لا تتضمن غرفا محصنة او حركة مستندات تقليدية، وانما تعمل من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل وانما فقط ممثلين لخدمة العملاء على اعلى مستوي من الكفاءة والتدريب بهدف تقديم المعلومات المصرفية التي سيحتاجها العملاء وارشادهم لكيفية إنهاء معاملاتهم المصرفية، سعيا لتطوير الثقافة المصرفية للعملاء.

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وأضاف أن شباب العاملين بالبنك بقطاع تقنية المعلومات قاموا بتطوير كافة البرمجيات الخاصة بشاشات الفروع التفاعلية التي تعرض بشكل دائم كافة المعلومات التي يحتاجها العملاء عن منتجات البنك المختلفة، أو أي معلومات يحرص البنك على إمداد العملاء بها ، كما يمكن من خلال " كي آر كود " الوصول إلى صفحة البنك على الانترنت للتعرف على المزيد من تفاصيل منتجات وخدمات البنك ، إضافة الى قيام تلك النخبة من الشباب المتخصصين بتصميم كافة البرامج التي تتعلق بالخدمة الذاتية بتلك الفروع وهو ما يعكس بشكل عملي اهتمام البنك بالقوة البشرية له خاصة من الشباب الواعد.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري افتتح خلال الفترة الماضية ثلاثة أفرع للخدمة الالكترونية تعمل طوال أيام الأسبوع من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، سعيا لتحقيق المرونة في تعاملات العملاء المصرفية خاصة مع شريحة الشباب والعملاء الذين يفضلون استخدام التكنولوجيا في كافة تعاملاتهم حيث يتم لأول مرة في السوق المصرفية المصرية إتاحة العديد من الخدمات مثل خدمة ال"إي فورم" التي تمكن العميل من تقديم طلبات الحصول على الخدمات المصرفية مثل الاشتراك في خدمات الأهلي نت- فون كاش ، وربط الشهادات ، واستمارات تعديل البيانات، والحصول على كشف حساب معتمد وبطاقات مسبقة الدفع، وتقديم خدمات لغير عملاء البنك الأهلي مثل بطاقات مسبقة الدفع والفون كاش، كما تتضمن ايضا ماكينات الصراف التفاعلي " إي تي أم " والتي تعد عنصرا جديدا يتم إطلاقه رسميا لأول مرة من خلال هذه الفروع حيث يمكن للعميل السحب والايداع النقدي بأكثر من الحدود اليومية المسموحة من خلال ماكينات "آي تي إم" التقليدية، اضافة إلى إمكانية ايداع الشيكات المسحوبة على البنك الاهلي المصري، كما تتضمن أيضا خدمة الـ "فيديو كول" والتي ستتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة لمعاونتهم في الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة وسرعة وكذا توفير المعلومات التي قد يحتاجها العملاء بما يزيد من الوعي المصرفي لديهم.

ويسعي البنك الاهلي المصري خلال الفترة القادمة إلى مزيد من الانتشار لتلك الفروع لتغطي بشكل كبير المناطق الجغرافية والفئات التي يستهدفها البنك، حيث تخدم تلك الفروع شرائح مختلفة من العملاء وهم العملاء القائمين بالفعل والذين يمكنهم التعامل مع تلك الفروع في إدارة أموالهم ومدخراتهم من خلال اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لهم وإجراء التحويلات داخل وخارج حساباتهم ، كما تستهدف فروع البنك الأهلي للخدمة الذاتية جذب عملاء جدد الذين يمكنهم فتح حسابات جديدة في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة وتصل للعميل رسالة هاتفية برقم حسابه، وسعيا لتفعيل التحول الرقمي وتدعيم المدفوعات الالكترونية تأتي شريحة اخري تستهدفها فروع الخدمة الالكترونية، وهي الشريحة التي قد لا تعبر عن حاجتها للتعامل مع البنوك حيث يتيح البنك لهم اصدار الكتروني لبطاقة ميزة، حيث يستلمها العميل في ذات لحظة تواجده بأي من فروع البنك مع امكانية اشتراكهم في خدمة الفون كاش بما يدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي.