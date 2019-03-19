نائب محافظة القاهرة: تنفيذ 134 محلًا لنقل ورش صقر قريش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد إنه جاري الانتهاء مـن تنفيذ 134 محلًا بالمنطقة الصناعية الأولى كمرحلة أولى؛ لنقل ورش صقر قريش، فيما تشمل المرحلة الثانية والتي تقام على مساحة 5 آلاف متر المحلات والورش الموجودة بالمنطقة

وقال فؤاد - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين لبحث شكواهم - إنه سيتم تنفيذ غدا حملة لرفع جميع الإشغالات وغلق و تشميع وتحرير محاضر فض أختام للورش التي سبق غلقها.

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وطالب بعقد لقاء موسع يضم شرطة المرافق والمرور ومسؤولي الأسـواق ورئيس حي دار السلام؛ لبحث نقل السوق القديم للسوق الجديد وإعادة فتحه، ومعاينة عقار لوجود فجوة عميقة بداخله والتصوير قبل وبعد من قبل لجنة التفتيش الفني والهندسي، وكذلك معاينة مقر إقامة سيدة تسكن بحجرة ولديها ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير باكية بإحدى الأسواق لمساعدتها.

ووجه فؤاد بعرض العقار رقم (48) شارع (10) بالمعادي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم تنفيذ قرار إزالة صادر من حي المعادي منذ عام 2009.

وعلى صعيد آخر، قام حي دار السلام برئاسة طارق اليمني بحملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق ومسؤولي الإشغالات والمحلات والمتبعة الميدانية؛ لرفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين من شوارع مصر حلوان الزراعي، والفيوم وأحمد زكي.​