ضياء رشوان: نقابة الصحفيين ستعلن رأيها النهائي في لائحة الجزاءات وفقاً لمواد الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيباً ومجلساً، ستناقش كل مواد لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019 وقام بإرساله للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

وأوضح رشوان أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.

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وأشار رشوان - في بيان أصدره اليوم - إلى أن بعض مواد اللائحة أثارت بعض اللغط والاعتراض على نطاق واسع في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عموماً وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصاً بعد إعلانها أمس.

وشدد ضياء رشوان على أن النقابة ستعلن رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقاً لمواد الدستور، وخصوصاً المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وانتهى رشوان إلى القول: إن نقابة الصحفيين ستسلك السبل القانونية كافة للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد وبناء لتحقيق هذا.​