مصر | السجن 10 سنوات لنائب مدير البنك الأهلي بتهمة اختلاس قيمة "شيك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 10 سنوات لنائب مدير البنك الأهلي بتهمة اختلاس قيمة "شيك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لنائب رئيس البنك الأهلي فرع "النصر" بتهمة اختلاس قيمة شيك.

وكانت النيابة العامة قد أحالت "كارم م" 53 سنة، نائب مدير البنك الأهلى فرع "النصر" لمحكمة الجنايات، حيث جاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما، استولى بغير الحق وبنية التملك على أوراق خاصة تحت يد جهة عمله ،بأن استولى على الشيك البنكى برقم "39390" وافادة الرفض الخاصة به،والمملوكين للشاكيين، وكان ذلك حيلة بأن استغل طبيعة عمله ،وتمكن بذلك من استلام تلك الأوراق والاستيلاء عليها لنفسه بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات .

"اركنلي على جنب".. ضبط 6 أشخاص اختطفوا آخرين داخل "ميكروباص" لطلب فدية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 6 أشخاص اختطفوا سمسارا وطالبوا بفدية لوجود خلافات مالية مع والد أحدهما بمدينة بدر.

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وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بدر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الثاني دائرة القسم، من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها كلٍ من "مجدي. أ"، 29 سنة، عاطل، "جمال. ر"، 36 سنة، سمسار عقارات، سبق اتهامه في قضية مخدرات، "خالد. ع"، 25 سنة، "ميكانيكي"، "محمد . ص "، 17 سنة، "عاطل"، "يوسف . م"، 21 سنة، "عاطل" ، "محمد. ع"، 30 سنة، "سائق" ، (قائد السيارة)، وبصحبتهم المجني عليهما "محمود. س"، 35 سنة، "سمسار عقارات" ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونجل شقيقه "محمد . أ"، 14 سنة، "طالب" ومقيم بدائرة القسم.

وبمناقشة المجني عليهما قررا أنهما حال تواجدهما بمكتب عقارات بالحي الثايى بدائرة القسم (ملك والد الأخير) ، فوجئا بحضور المتهمين من (الأول إلى السادس) مستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة، وقاموا باصطحابهما كرهاً عنهما إلى أن تم ضبطهم واتهموهم بالشروع في اختطافهما.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجني عليه الثاني، فاتفق مع باقي المتهمين على التوجه لمكتبه لاختطافه لإجباره على حل الخلافات المالية المشار إليها، إلا أنه فوجئ بعدم تواجده فقام بالاشتراك مع باقي المتهمين باصطحاب المجني عليهما داخل السيارة بقصد مساومته على إطلاق سراحهما مقابل حل الخلافات المالية بينهما، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول واعترفوا باشتراكهم معه في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.