مصر | مصرع 5 وإصابة ضابط وأمين شرطة بـ"مذبحة أوسيم" (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 5 وإصابة ضابط وأمين شرطة بـ"مذبحة أوسيم" (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية في أوسيم مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وعلى الفور انتقل مفتشي قطاع الأمن العام ومباحث الجيزة إلى مكان الواقعة.

وتبين بالفحص إطلاق عامل النيران خلال المشاجرة مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وأثناء قيام قوات الأمن بضبط المتهم حال اختبائه أطلق وابلا من الأعيرة النارية صوب القوات مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، فبادلته القوات إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه وتم التحفظ على الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.