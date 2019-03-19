مصر | "مجزرة في أوسيم".. مهتز نفسيا يفتح النيران على الأهالي ويقتل 4 ويصيب آخرين

وأوضح المصدر، ذاته أن قوة أمنية انتقلت لمكان الواقعة فور تلقى البلاغ، وتم السيطرة عليه، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمكان البلاغ، وتم نقل المتوفيين والمصابين للمستشفى، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

"اركنلي على جنب".. ضبط 6 أشخاص اختطفوا آخرين داخل "ميكروباص" لطلب فدية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 6 أشخاص اختطفوا سمسارا وطالبوا بفدية لوجود خلافات مالية مع والد أحدهما بمدينة بدر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بدر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الثاني دائرة القسم، من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها كلٍ من "مجدي. أ"، 29 سنة، عاطل، "جمال. ر"، 36 سنة، سمسار عقارات، سبق اتهامه في قضية مخدرات، "خالد. ع"، 25 سنة، "ميكانيكي"، "محمد . ص "، 17 سنة، "عاطل"، "يوسف . م"، 21 سنة، "عاطل" ، "محمد. ع"، 30 سنة، "سائق" ، (قائد السيارة)، وبصحبتهم المجني عليهما "محمود. س"، 35 سنة، "سمسار عقارات" ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونجل شقيقه "محمد . أ"، 14 سنة، "طالب" ومقيم بدائرة القسم.

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وبمناقشة المجني عليهما قررا أنهما حال تواجدهما بمكتب عقارات بالحي الثايى بدائرة القسم (ملك والد الأخير) ، فوجئا بحضور المتهمين من (الأول إلى السادس) مستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة، وقاموا باصطحابهما كرهاً عنهما إلى أن تم ضبطهم واتهموهم بالشروع في اختطافهما.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجني عليه الثاني، فاتفق مع باقي المتهمين على التوجه لمكتبه لاختطافه لإجباره على حل الخلافات المالية المشار إليها، إلا أنه فوجئ بعدم تواجده فقام بالاشتراك مع باقي المتهمين باصطحاب المجني عليهما داخل السيارة بقصد مساومته على إطلاق سراحهما مقابل حل الخلافات المالية بينهما، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول واعترفوا باشتراكهم معه في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.