مصر | بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على حركة التنقلات الجديدة التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وشملت الحركة التي اعتمدها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن نقل الرائد طارق مدحت من رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى إدارة التحريات، والرائد أحمد عصام عبد الباقي من إدارة الطرق والمنافذ إلى مركز شرطة اوسيم، والرائد محمد عوض من قسم شرطة الدقي إلى قسم بولاق الدكرور، والنقيب معتصم رزق من قسم شرطة الجيزة، إلي قسم ثالث اكتوبر.

كما تم نقل النقيب حازم المنسي من قسن ثاني زايد إلى اول اكتوبر، والنقيب عمرو الباسل من قسم ثالث اكتوبر إلى إدارة الطرق والمنافذ، والنقيب محمد غريب من معاون مباحث مركز شرطة العياط إلى قسم ثالث اكتوبر، النقيب عصام الشناوي من ضابط بفرقه الطالبية والعمرانية، إلى معاون مباحث قسم العمرانية، النقيب إسلام شوق من معاون مباحث الجيزة، إلى معاون مباحث كرداسه، والنقيب يوسف طارق من معاون مباحث مركز كرداسه لمعاون مباحث قسم شرطة الجيزة.

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كما تضمنت الحركة تعيين الرائد عمرو فاروق معاونا لقسم شرطة العجوزة، والرائد محمد مجدي لقسم شرطة الدقي، والرائد طاهر صالح لقسم شرطة الوراق، الرائد محمد فهمى لقسم شرطة الطالبية، فضلا عن تعيين الرائد إبراهيم حسن معانا لقسم شرطة ثاني زايد، وعودة النقيب أحمد يوسف كمعاونا لقسم شرطة الجيزة.

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات مفاجئة بين ضباط المباحث



اعتمد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حركة تنقلات مفاجئة، بين عددا من ضباط مباحث الجيزة، وشملت الحركة التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، عن تولي العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر بدلا من العقيد محمد عبد الشكور الذي تم نقله إلى إدارة مباحث النشل بالمديرية، وتقل الرائد سامح بدوي رئيسا لمباحث منشأة القناطر، بدلًا من رئيس مباحث الشيخ زايد أول، ليتولي مكانه الرائد كريم سمير رئيسا لمباحث قسم أول الشيخ زايد.

كما تم تعيين المقدم يحيى زغلول مفتشا لاكتوبر، ونقل المقدم عمرو البطران إلى مباحث الآداب، بالمديرية، وتصعيد الرائد أحمد عصام معاون أول مباحث بولاق الدكرور ليتولى منصب رئيس مباحث قسم الطالبية، وتولي الرائد مصطفى عبد الله رئيسا لمباحث العمرانية بدلا من الطالبية، وتصعيد المقدم مصطفى مخلوف ليتولى منصب وكيل فرقة العياط والبدرشين،