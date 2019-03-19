أخبار مصر | مصدر بـ"الطيران": زيادة رسوم السفر نوفمبر المقبل.. وجاء بعد تأنٍ لتطوير المنظومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بـ"الطيران": زيادة رسوم السفر نوفمبر المقبل.. وجاء بعد تأنٍ لتطوير المنظومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، بأن القرار الصادر بشأن زيادة الرسوم المقررة والتي تُحصَّل بشكل غير مباشر، على كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية، سيتم تنفيذه اعتباراً من الموسم الشتوي المقبل، أي مع بداية شهر نوفمبر 2019.

وقال المصدر، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن المجلس الأعلى للتسعير، اتخذ القرار بعد دراسة متأنية وطبقاً لما هو معمول به في جميع مطارات العالم، وبما يتوافق مع التحديات ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية.

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وأضاف أن الزيادة في الرسوم الجديدة، هي خمسة دولار أمريكي فقط، على القيمة التي يتم تحصيلها حالياً والتي لم يتم رفعها منذ عام 2013.

وأوضح أن هذا القرار يأتي مواكباً لخطة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشياً مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية والتى تعكف وزارة الطيران المدنى على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء مطبق فى معظم المطارات العالمية التى تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات ومواكبة كل ما هو جديد فى صناعة الطيران والسعى نحو تلبية احتياجات ومتطلبات المسافرين المتغيرة والمتطورة بصفة مستمرة.