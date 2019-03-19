أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول استعدادات الحكومة لشهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول استعدادات الحكومة لشهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية حول استعدت الحكومة لاستقبال شهر رمضان الكريم خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والرمضانية وتوفير الدقيق للمخابز البلدية المدعمة بصفة منتظمة خلال الشهر.

وطالب مرشد، الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزاراتها خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال زيادة طرح منتجات البروتين خاصة اللحوم والدواجن، وكذلك مختلف السلع الأساسية والبقوليات مثل السكر والمكرونة وزيت الطعام والسمن والفول والأرز وجميع السلع الغذائية الأخرى.

وطالب النائب البرلماني أيضًا تكثيف الرقابة اليومية على المطاحن والمخابز، وكذلك المرور والتفتيش على كل المخابز البلدية لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية، وتحرير محاضر ضد المخالفين".