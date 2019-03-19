أخبار مصر | تحت رعاية وزيرة التضامن.. المؤسسة العقابية تقيم احتفالية بمناسبة عيد الأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت رعاية وزيرة التضامن.. المؤسسة العقابية تقيم احتفالية بمناسبة عيد الأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، صباح اليوم الثلاثاء، إحتفالية كبرى لأبناء المؤسسة العقابية فى إطار الاحتفالات بعيد الام وذلك بمقر المؤسسة بالمرج، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وشهد الحفل حضور ممثلى وزارة الداخلية و مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم وممثلى عدد من الجمعيات الاهلية.

ضم برنامج الحفل عروضا فنية وغنائية متميزة من تقديم ابناء المؤسسة العقابية كما قدمت فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الشباب والرياضة فقرات متميزة وعروضا رائعة للتنورة، حيث قدم مركز شباب الأميرية ومركز شباب ١٥ مايو استعراضات رائعة التنورة والغناءوالموسيقى وابدعت فرقة نجوم القاهرة للفنون الشعبية فى تقديم الاستعراضات الشعبية والتراثية من استعراضات الرقص بالعصا و التى تمثل محافظات الصعيد واستعراض عن السويس والحجالة التى تعكس عادات الحياة البدوية كما تم تقديم اغانى عيد الام والتراث الجميل.

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هذا وقد أقيم على هامش الاحتفال معرضا فنيا لمنتجات الأبناء من المشغولات اليدوية والفنية المتميزة.

وجدير بالذكر أن المؤسسة التى تضم ٢٤٠ ابنا بمراحل التعليم الإعدادى والثانوى قد شهدت مؤخرا عمليات تطوير واسعة من إحلال وتجديد عنابر وابراج حراسة واحلال وتجديد شبكة الكهرباء وشبكة الصرف الصحي والحماية المدنية وتم تخصيص حجرة كمشغل للصناعات اليدوية كما تم استحداث معمل للحاسب الألى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم تطوير ملاعب رياضية و تطوير قدرات الجهاز الإداري بالمؤسسة عن طريق تنفيذ دورات دعم نفسى للأبناء والاخصائيين ودورات مهارات حياتية و دورات كمبيوتر و محو امية

ويذكر أن وحدة الرعاية اللاحقة بالمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، نفذت مشروعات للأبناء المفرج عنهم في إطار تنفيذ البرامج الخاصة برعاية الأبناء وإعادة دمجهم لمكون الحياة الطبيعية بالمجتمع لحمايتهم من العودة للجريمة مرة أخرى ومساندتهم وأسرهم.

وتنوعت المشروعات ما بين الحرفية مثل أعمال السمكرة والخياطة والنجارة والتجارية من أدوات الكهرباء ومحلات البقالة والأحذية، وأخرى خدمية مثل الـ"سايبرنت" والتروسيكل حيث تتكفل المؤسسة بتكاليف إنشاء المشروعات كافة، وتقديمها للأبناء المفرج عنهم للعمل بها، واختيار المشروعات وفق البرامج التدريبية التي منحت للابن خلال إقامته بالمؤسسة العقابية، على أيدي متخصصين يتم بناء عليها تحديد نوع المشروع المناسب، ومدى القدرة على تنفيذه، ومنح الابن المشروع وإلزامه بسداد أقساط التكلفة لضمان جدية العمل، وإحداث تغييرًا حقيقيًا بسلوكه، وإعفائه تمامًا من الأقساط حال استجابة الابن لبدء حياة جديدة نافعة له وللمجتمع.