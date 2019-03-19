أخبار مصر | رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع المجموعة الاقتصادية وحضره وزراء المالية والتخطيط، والسياحة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام ومحافظ البنك المركزي ونائبين وزير المالية.

ويناقش الاجتماع القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيراً، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وكما يناقش توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.