أخبار مصر | رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، سفير الاتحاد الأوروبي، إيفان ساركوس، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء.

وتطرق "فايق"، إلى الأنشطة المختلفة لحركة حقوق الإنسان أثناء زيارته الأخيرة لجنيف، وذلك ردًا على بعض التساؤلات التى طرحها سفير الاتحاد الأوروبى حول اهتمام مصر بعملية المراجعة الدورية الشاملة، باعتبار أن ذلك يعكس جهودها نحو الارتقاء بحالة حقوق الإنسان.

وأكد الجانبان، التعاون المستمر بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.