أخبار مصر | نشاط خدمي لأسرة "طلاب من أجل مصر" في الجامعات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشاط خدمي لأسرة "طلاب من أجل مصر" في الجامعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة المنصورة بالتنسيق مع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" معرضًا لبيع الملابس والمستلزمات الدراسية بأسعار رمزية خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري، بساحة الحرم الجامعي، في إطار الأنشطة الخدمية لأعضاء الأسرة.

كما نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة بني سويف بالتنسيق مع أعضاء ذات الأسرة ندوة بعنوان (صورة مصر فى أدب نجيب محفوظ بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919) بإحدي القاعات بكلية الأداب، حيث تحدث فيها الدكتور جودة مبارك، عميد كلية الأداب، بمشاركة بعض اعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جهة أخرى، نظم 90 طالب وطالبة من أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" حملة توعوية بمختلف الكليات؛ لحث الطلاب بأهمية المشاركة الإياجبية فى التعديلات الدستورية المقترحة اعتبارًا من 17 مارس ولمدة أسبوع.

كما تنظم إدارة وحدة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ بالتنسيق مع أعضاء الأسرة ندوة بعنوان (حب الوطن) غدًا الأربعاء، بإحدى القاعات بكلية الأداب؛ لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية فى كافة الإستحقاقات الإنتخابية والتعديلات الدستورية المقترحة، وتتحدث فيها الصحفية نشوى الحوفي.