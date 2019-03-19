أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ندوة حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بإحدى القاعات بمنطقة الدخيلة.

فيما نظمت أمانة الحزب ندوة حول أهمية التعديلات الدستورية بقاعة مديرية الصحة بمدينة مطروح.

كما نظمت أمانة الحزب بالقليوبية، ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية بمدينة بنها وشبرا الخيمة وطوخ.

بينما نظمت أمانة الحزب مستقبل بالغربية قافلة طبية للكشف على أمراض العيون وصف العلاج اللازم وإجراء عدد من العمليات بالمجان بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بكفر الشيخ قافلتين طبيتين بقرية برج مغيزل، مركز مطوبس قرية السالمية مركز فوه، وصرف العلاج اللازم بالمجان، كما تم تنظيم ندوتين تثقيفيتين حول أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية ببورصة أسماك كفر الشيخ، درائرة مركز الرياض، وقرية البصراط مركز مطوبس.

ونظمت أمانة الحزب بالإسماعيلية، قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بقرية أبوخليفة مركز القنطرة غرب، فضلًا عن تنظيم ندوة حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بدار مناسبات قرية الشيخة سالمة بمركز الإسماعيلية.

Advertisements

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم، ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية بقرية كحك مركز الشواشنة وقرية الناصرية مركز الفيوم، وقرية الخلطة مركز يوسف الصديق، حي المبيضة قسم ثان الفيوم، بمقر الحزب ببندر الفيوم.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، قافلة طبية للكشف على امراض العيون وصرف العلاج اللازم وإجراء عدد من العمليات بالمجان بمركز سمالوط.

نظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية بجمعية تنمية المجتمع قرية جده مركز باريس – مكتبة مصر العامة بمركز الخارجة.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية بمركز شباب قرية أم القصور مركز منفلوط.

وفي سوهاج نظمت أمانة الحزب، ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية بمقر الحزب بمدينة المنشاه، مقر الحزب بمركز طهطا قرية بني خالد مركز دار السلام.

