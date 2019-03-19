أخبار مصر | محافظ الجيزة: التعليم الفني قاطرة الوطن نحو التنمية "صور"

في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، 31 مارس المقبل.

وجاء ذلك تحت عنوان "التعليم الفنى قاطرة الوطن نحو التنمية" والذى اقيم بقصر ثقافة الجيزة وذلك لبحث المشكلات التى تواجه التعليم الفنى فى مصر ودور التعليم الفنى فى التنميه الصناعية وذلك من خلال عدد من الجلسات الحوارية.

وقال "راشد" إن الاهتمام بالتعليم وتطويرة يعد من الجوانب الهامة لأى دولة تسعى الى التقدم والنهوض فى شتى المجالات لافتا الى ان التعليم الفنى والمشاكل والمعوقات التى يواجهها يجب ان تاتى على أولوية اهتمامات الدولة والقائمين على المنظومة التعليمية لما للتعليم الفنى من أثر بالغ فى النهوض بالمجالات الصناعية والزراعية والتجارية.

وأضاف أن من أهم المشكلات التى تواجة التعليم الفنى هى النظرة السلبية من بعض أولياء الأمور تجاه التحاق ابنائهم به كذلك قله التدريبات المقدمة للطلاب وعدم ربطها الفعلى بأحتياجات سوق العمل.

وأوضح المحافظ أن اتجاة الدولة الفترة المقبلة يسير نحو الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى وتقديم البرامج التدريبية وربطها بالأحتياجات الحقيقية لسوق العمل وذلك بعد ثبوت دور التعليم الفنى فى تقدم عدد من الدول كانت تعانى اقتصاديا فى الماضى وكذلك لخلق المزيد من فرص العمل بالمستقبل.

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وبدأت فعاليات الملتقى بأفتتاح المحافظ لمعرض شامل لمنتجات التعليم الفنى لطلاب محافظة الجيزة وتقديم لاعمال مجموعة من المخترعين من طلاب التعليم الفنى.

كما تم عقد عدة جلسات حوارية تم خلالها بحث مشكلات التعليم الفنى فى مصر وسبل تطويره ودور التعليم الفنى فى التنمية الصناعية حيث قام على ادارة الجلسات الحوارية عدد من المتخصصين فى مجالات التعليم الصناعى والزراعى والوحدة المركزية لتيسير الأنتقال الى سوق العمل.

شارك المحافظ فى الإفتتاح الدكتور اشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى ورئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.