أخبار مصر | بحضور الجفري والأزهري.. مؤسسة طابة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور الجفري والأزهري.. مؤسسة طابة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعّت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات برئاسة الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، والدكتور أسامة الأزهري عضو مجلس أمناء المؤسسة، مستشار الرئيس للشئون الدينية، بروتوكول تعاون بين مؤسسة طابة، وصندوق مكافحة الادمان، لمناقشة حجم ظاهرة الإدمان وخريطته المجتمعية وتسليط الضوء على التشخيص السلوكى والنفسى والإجتماعى لمريض الإدمان وأهمية الشراكات الإستراتيجية والمسؤولية الفردية فى إنجاح هذا التأهيل والإندماج للمتعافيين.

وفي بداية كلمته ، قدّم الأزهري تحية تقدير لحاضرين البروتوكول من المتعافين من الإدمان قائلًا:" أنت اخترقت أزمتك بقوة باطنية خارقة لسرطان مغرق، كل شخص منكم تمكن من احراز البطولة المضاعفة، أنتم فخر وشرف ورجال أبطال وعظماء بقرار تعافيكم من سرطان الإدمان، أنتم محل تقدير وعرفان".

وقال خلال كلمته في حفل توقيع برتوكول طابة مع صندوق مكافحة الإدمان، إن الله تعالى أوجد عدد من التشريعات التى تحمى العقل وتحيطه وتحميه من الانزلاق فى براثن المخاطر التى قد تلحق به وتضره، مضيفا أن من أهم ما يمثل خطرًا على عقل الإنسان هو المخدرات بكاف أنواعها.

وأكد "الأزهري" أن خيارنا الذي لا طريق لنا سواه أن نعيد بناء الانسان المصري وأن يستعيد الثقة فى مؤسساته وتاريخية وفي ذاته.

وأضاف أننا بعد حرب أكتوبر 1973 اتخذ عدونا قرار أن أي مواجهة مع الجيش المصري تكون موجعة ومكلفة، والرؤية أن يدخلنا في حالة من الإغراق في المخدرات والإباحية والتطرف الديني وأمواج من الكآبة والإحباط والتشكيك في المؤسسات والذات.

وأشاد بالخطوات التى اتخذتها وزارة الأوقاف فى توحيد خطبة الجمعة للحديث عن المخدرات لتدشين حملة شرسة على المخدرات موصيا بأهمية استمرار تلك المجهودات فى الخطب والدروس الدينية لتحقيق مزيد من الوعى وتحقيق النجاح مشددا على تكاتف الجهود فى مواجهة خطر الإدمان.

Advertisements

وطالب الأزهري بالاستمرارية والمراجعة الدورية واستقطاب كل الشخصيات القادرة والتي لها كلمة في المجتمع لنتعاون جميعا للقضاء على الإدمان.

ومن جانبه ، أشاد الداعية الحبيب الجفرى بجهود صندوق مكافحة الإدمان ، واصفًا الأبطال المتعافين بأنهم فرسان شجعان لتخطيهم رحلة العلاج وشجاعتهم فى عرض تجربتهم واعتبارهم قدوة ورسالة أمل للآخرين للتقدم للعلاج.

وأثنى الجفري، على دور الإخصائيين النفسيين في صندوق مكافحة الإدمان واصفًا انه جهاد واحياء للنفس ، مشيدا بدور المرأة فى بناء المجتمع .

وطالب صناع الدراما الإنطلاق فى معالجة قضية الإدمان بمزيد من الإبداع ، معربًا عن سعادته فى الإجراءات الجادة من قبل الدولة فى مكافحة الإدمان على كل الأصعدة، وطالب بإستمرار تلك الحلقات التوعوية مع المؤسسة بشكل دورى.

وتابع: تأخرنا كثيرا في ملاحقة الكثير من مشكلات العصر، قائلا "مصر هى عمود خيمة الأمة، التي إن ضعفت ضعفت الامة وإن قويت قويت الأمة.. إن تقدمت تقدمنا وإن تاخرنا تاخرتم".

واستعرض عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان ومساعد وزير التضامن الإجتماعى المجهودات الراهنة المبذولة فى خفض الطلب على المخدرات ، موضحًا الصدى الكبير لحملة "أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة اللاعب محمد صلاح والتى أدت إلى زيادة نسبة الإتصالات على الخط الساخن 16023 إلى 400% ، حيث استفاد من خدمات الخط الساخن 106 ألف مريض إدمان خلال العام الماضى، إلى جانب التفاعل الكبير مع العمل القصصى "أنت البطل" والذى شهد إقبال كبير من الأطفال وأولياء الأمور.

وعرض عدد من شباب المتعافين الذين حضروا البروتوكول من مختلف الأعمار والفئات تجربتهم فى العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 و مدى استفادتهم من خدمات مابعد العلاج المتمثلة فى تأهيلهم النفسى ودور الإخصائى النفسى فى مساندتهم فى التخلص من مرض الإدمان واكتساب قيم اخلاقية عالية وتاهيلهم لاعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى.