أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة تعريفية عن التعديلات الدستورية في مطروح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة تعريفية عن التعديلات الدستورية في مطروح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمطروح، ندوة تعريفية عن التعديلات الدستورية القادمة لـ 450 موظف بقطاع الصحة فى مطروح بالتعاون مع نقابة العاملين بالصحة ومديرية الصحة بمطروح، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور محسن طه وعددا من قيادات الصحة والحزب بالمحافظة.

وناقشت الندوة عددًا من التعديلات الدستورية، وتوعية الحضور بأهمية المشاركة السياسية والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.