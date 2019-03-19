المشدد 8 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار في المخدرات واحتجاز مواطن بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائقًا بالسجن المشدد 5 سنوات ونصف، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الهرم، والسجن سنتين مع الشغل، في اتهامه باحتجاز وتعذيب مواطنين، والحبس 6 أشهر في تهمة حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوي.

كان المستشار شريف توفيق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة آنذاك، أحال القضية رقم 78160 لسنة 2018 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 5997 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، المتهم فيها كريم سعيد منشاوي عبد السلام، 28 سنة سائق، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في 21 ديسمبر 2018 بدائرة قسم شرطة الهرم أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واحتجز المتهم المجني عليهما بسمة محمد محمود السيد، وتلا أحمد سعيد بمنزل الاولى بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، وتعدى عليهما وعذبهما ضربا بأداة "سلك" مما أحدث إصابتهما حال كون المجني عليها الثانية طفل، وأحرز أداة وسلاح أبيض "سلك، مطواه" بغير ترخيص ومما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم .