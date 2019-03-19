أخبار مصر | "الصحة": ميكنة جميع المستشفيات والوحدات الصحية قريبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": ميكنة جميع المستشفيات والوحدات الصحية قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه سيجري تطوير جميع منظومات الميكنة في جميع المستشفيات والوحدات الصحية في القريب العاجل تمهيدا لإطلاق التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "صلاح"، عدد مدخلي البيانات في المسح الطبي لحملة 100 مليون صحة: تجاوز الـ20 ألفا، موضحًا أن 75% من مدخلي البيانات لم يكن لديهم وعي بالكمبيوتر، تقريبًا أول أو تاني مرة يتعاملوا مع الجهاز، وهذا كان تحدي كبير بالنسبة لهم.