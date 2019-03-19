أخبار مصر | "الوزير" يوجه قيادات مترو الأنفاق لتفقد محطتي الشهداء والمرج الجديدة بعد تشغيلهما تجريبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يوجه قيادات مترو الأنفاق لتفقد محطتي الشهداء والمرج الجديدة بعد تشغيلهما تجريبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، محطتي الشهداء والمرج الجديدة لمتابعة سير العمل وحركة تشغيل القطارات وتفقد وسائل السلامة والأمن الصناعي بالمحطات والقطارات.

وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، بتواجد القيادات خارج مكاتبهم وأن العمل سوف يكون على الأرصفة والمحطات بشكل مكثف ومفاجئ.



واستهل الفضالي وصبره جولتهما بالمرور بصالات وارصفة محطة الشهداء، وأثناء تواجدهما بتفقدوا منافذ صرف التذاكر والتأكيد على سهولة عملية صرف التذاكر للركاب، وشدد الفضالى بضرورة توافر الفكة بمنافذ صرف التذاكر وعدم وجود تكدس أمام المنافذ، كما شدد بضرورة حسن التعامل مع جمهور الركاب.

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واستقلا قطار باتجاه محطة المرج الجديدة وأثناء تواجدهما داخل القطار قاما بمتابعة ومراقبة زمن التقاطر بين المحطات للاطمئنان على سلامة التشغيل بالخط الأول للمترو وانتظام حركة القطارات.



واختتم الفضالي وصبره جولتهما بمحطة المرج الجديدة حيث قاما بتفقد جميع الأرصفة بالمحطة والمرور على نقاط الإطفاء وطفايات الحريق المنتشرة على الارصفة وايضا كبائن خراطيم المياه المخصصة للإطفاء، قاما أيضًا باستخدام السلالم المتحركة والمصعد الكهربائى بالمحطة والتأكد من سلامة تشغيلهم حيث توجها إلى الصالة العلوية بالمحطة وتفقدوا بوابات التذاكر الإلكترونية وأيضا تفقدوا أنظمة كاميرات المراقبة والتأكد من تغطية المحطة بالكامل ومتابعتها بالكاميرات وارصفة وممرات والصالة العلوية والسطحية ومكاتب صرف التذاكر وساحات دخول وخروج الركاب، ثم توجها إلى الصالة السطحية وتفقدوا أجهزة ال X RAY للكشف عن المفرقعات والمتواجدة بمداخل المحطة والتأكد من سلامتها جميعآ وخلوها من اى أعطال.



شارك بالزياره كل من المهندس السيد شماخ مساعد رئيس الشركة للصيانة المدنية وهندسة السكة والمهندس محمد اشرف مساعد رئيس الشركة للسلامة والجودة والمهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للتشغيل والمهندس عمرو عبدالحميد مدير عام السلامة والصحة المهنية وعدد من مهندسى وموظفي الشركة بالتشغيل والامن الصناعى بالخط الأول.