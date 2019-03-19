أخبار مصر | "الأطباء": انطلاق مؤتمر النقابات الفرعية ببني سويف 11 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء": انطلاق مؤتمر النقابات الفرعية ببني سويف 11 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للأطباء يومي الخميس والجمعة 11 و12 أبريل 2019 مؤتمر النقابات الفرعية، والذي تستضيفه نقابة أطباء بني سويف الفرعية بمشاركة وفود من مجالس نقابات المحافظات المختلفة بالإضافة لبعض الضيوف والنقابيين السابقين.

وسيقوم المؤتمر بمناقشة موضوعات هامة على رأسها مشكلة عجز الأطباء وكيفية مواجهتها، وكذلك سيتم مناقشة وضع الأطباء في قانون التأمين الصحي الجديد ومزايا القانون بالنسبة للأطباء، ويناقش أيضا مشكلات صرف معاشات الأطباء، ومناقشة المشاكل الإدارية الخاصة بشباب الأطباء (أطباء الامتياز) مثل مشكلة ضم سنة الامتياز ومشاكل قانون الخدمة المدنية.

كما سيتم متابعة قرارات مؤتمرات النقابات الفرعية السابقة وبيان ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه والمعوقات التي أدت لذلك.

يُذكر أن المؤتمر يقام خارج القاهرة للمرة الرابعة بعد زيارة لمدينة سوهاج في 2016 وأخرى للمنصورة في 2017 وأخيرًا المنيا في 2018 في تفعيل حقيقي لدور الفرعيات في الاستضافة والتنظيم، ويهدف المؤتمر في المجمل الى تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين النقابة العامة والفرعيات.